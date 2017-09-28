На Запоріжжі поліцейські вилучили наркотики на суму близько 2 мільйонів гривень

Деталі вересня 28, 2017

Правоохоронці під час санкціонованого обшуку у мешканця міста Бердянськ вилучили понад 20 кг наркотичних засобів. 26 вересня працівники управління протидії

наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області провели санкціонований обшук у жителя міста Бердянськ 1992 року народження.

За місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили:

- двадцять сім паперових згортків та пакет з наркотичною речовиною у подрібленому та висушеному стані (наркотичний засіб «марихуана»);

- три пакети з наркотичною речовиною у вигляді «шишок» у висушеному стані (наркотичний засіб «марихуана»);

- насіння рослин «коноплі» та наркотичну речовину у вигляді «шишок» у напіввисушеному стані (наркотичний засіб «марихуана»);

- кущі рослин відбірного роду «коноплі» та частини кущів «коноплі» у висушеному та напіввисушеному стані (наркотичний засіб «марихуана»).

- два пристрої для вживання наркотичного засобу «марихуана», з залишками речовини темно-коричневого кольору, вагою приблизно 2 грама (наркотичний засіб «гашиш»).

Загальна вага вилученого наркотичного засобу складає понад 20 кг.

Вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Встановлено, що даний наркотичний засіб громадянин зберігав з метою збуту.

В діях зловмисника вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За вісім місяців 2017 року поліцією Запорізької області із незаконного обігу вилучено майже 170 кг наркотичних засобів.

Нагадаємо, що в Мелітополі поліцейські ліквідували чергову наркоплантацію. https://goo.gl/A2QACV

Відділ комунікації поліції Запорізької області