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На Запоріжжі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві

Деталі
листопада 21, 2017

Працівники поліції затримали чоловіка, який в Оріхівському районі забив до смерті свою дружину. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

 

18 листопада до Оріхівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що померла 54-річна мешканка смт Комишуваха. У результаті експертизи було встановлено, що смерть жінки настала внаслідок насильницьких дій.

Під час розслідування працівники поліції встановили, що за місцем мешкання під час сварки пенсіонерку побив до смерті її 64-річний чоловік.

Наразі йому вже повідомлено про підозру. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті – від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 74 умисні вбивства.

Нагадаємо, що запорізькі поліцейські викрили іноземця, який грабував жінок.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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