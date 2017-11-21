На Запоріжжі зловмисникові загрожує до 10 років позбавлення волі

Деталі листопада 21, 2017

Працівники поліції викрили чоловіка, який у Василівському районі наніс смертельні тілесні ушкодження своєму знайомому. Під час обшуку будинку, де стався злочин, поліцейські виявили наркотики та боєприпас. Триває досудове розслідування.

19 листопада о 07:21 до Василівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Кам’янське біля дачного кооперативу виявлено труп чоловіка віком приблизно 30-35 років з тілесними ушкодженнями в області голови.

Працівники поліції встановили, що 18 листопада близько 19:00 у дачному будинку під час вживання спиртних напоїв та раптово виниклої сварки 46-річний мешканець Запоріжжя побив лопатою свого 39-річного знайомого. Останній покинув будинок та по дорозі додому помер.

У ході огляду дачного будинку працівники поліції виявили наркотичну речовину та гранату РГД-5.

Підозрюваний раніше вже був засуджений за скоєння злочинів у сфері обігу наркотиків.

Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Також в діях зловмисника вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання, яке загрожує зловмиснику, - до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 18 тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілих.

Нагадаємо, що поліцейські вилучили наркотики та зброю в Олександрівському районі Запоріжжя.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області