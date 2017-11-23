У Кирилівці поліція вилучила зброю

Місцевий мешканець курортного селища незаконно зберігав мисливську рушницю. Зброю вилучено та направлено на дослідження. Ведеться перевірка.
21 листопада співробітники групи реагування Кирилівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області під час профілактичних заходів, спрямованих на стабілізацію криміногенної ситуації, вилучили у раніше засудженого чоловіка мисливську рушницю.
Вилучену зброю направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою) Кримінального кодексу України.
Всього з початку року працівниками територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області 290 особам повідомлено про підозру у скоєні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом зброї.
Нагадаємо,19 листопада запорізькі поліцейські вилучили набої.
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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