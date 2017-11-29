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У Запоріжжі поліцейські викрили зловмисника, який ошукав 35 осіб

Деталі
листопада 29, 2017

Під час операції «Трикстер» працівники поліції провели санкціонований обшук за місцем мешкання підозрюваного у шахрайствах. Чоловік у мережі

Інтернет розміщував оголошення про продаж товару, отримував за нього гроші та зникав. Таким чином він ошукав близько 35 осіб. Триває перевірка на його причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.
23 листопада під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство), працівники відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області та слідчі Заводського відділення поліції провели санкціонований обшук.

 

26-річний чоловік розміщував оголошення про товар, отримував від покупців передоплату та зникав. Таким чином фігурант ошукав близько 35 осіб.

У результаті обшуку поліцейські вилучили системний блок, сім-картки операторів мобільного зв’язку та 19 банківських карток. Розслідування триває.
Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 605 шахрайств.

Нагадаємо, працівники відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області та Мелітопольського відділу поліції припинили незаконну діяльність мешканки м. Мелітополь, яка ошукала 25 громадян.

Відділ комунікації
поліції Запорізької області

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