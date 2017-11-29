Поліцейські охорони у Запоріжжі затримали грабіжниць

Деталі листопада 29, 2017

До 8 років позбавлення волі загрожує двом жінкам, які під виглядом соціальних працівників зайшли до квартири пенсіонерки та пограбували її.

25 листопада близько 15 години до оператора служби «102» звернулась мешканка вулиці Поточної 1923 року народження з повідомленням про пограбування. Двоє жінок в квартирі заволоділи грошима та втекли.

На місце події був скерований наряд Управління поліції охорони в Запорізькій області. Поліцейські на вулиці помітили двох жінок, схожих за прикметами. Побачивши автомобіль поліції, зловмисниці намагались втекти, але їх затримали.

Двох жінок – мешканок Харківської області 1974 та 1998 років народження – доставили до Вознесенівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області. Обох затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Викрадені гроші вилучено.

Встановлено, що дві жінки прийшли до квартири пенсіонерки. Одна з них потрапила до помешкання під виглядом працівниці соціальної служби, а інша заховалась. Під приводом обміну старих грошей на нові зловмисниця обміняла 200 гривень, які жінка дістала зі схованки. Відстеживши, де сховані гроші, інша зловмисниця викрала їх. Саме в цей час її побачила потерпіла, яка повернулась до кімнати. Громадянка намагалась затримати молодшу жінку, проте старша вдарила її та обидві втекли з місця події.

На даний час затримані перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів на території Запорізької області та інших регіонів України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Загалом з початку року працівники територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області 364 особам повідомили про підозру у скоєнні грабежів.

Нагадаємо, працівники сектору карного розшуку затримали трьох зловмисників, які проникли до квартири у Комунарському районі Запоріжжя та викрали майно.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області