Деталі листопада 30, 2017

Оперативники Запорізької області, працівники ГУНП в Дніпропетровській області, слідчі, спецпризначенці провели комплекс

оперативно-розшукових заходів та затримали членів організованої злочинної групи, які протягом 2017 року вчинили ряд крадіжок та розбійних нападів на території областей. Під час скоєння злочинів зловмисники використовували однострій поліцейських.

28 листопада в результаті проведення спецоперації оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області, спільно з працівниками ГУНП в Дніпропетровській області, Слідчим управлінням, бійцями роти поліції особливого призначення та «КОРДу» під процесуальним керівництвом прокуратури області ліквідували організовану злочинну групу у складі 5 осіб.

Близько 04:30 зловмисники проникли до будинку по вулиці Трансформаторників у місті Запоріжжя та зв’язали кабельними стяжками 31-річну господарку. Під загрозою застосовування зброї та електрошокеру, заволоділи грошима та ювелірними виробами.

Зловмисників - чоловіків 1991, 1990, 1993, 1991 та 1976 років народження – затримали безпосередньо після скоєння злочину. Чотирьох з них затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Фігуранти діяли на території Запорізької та Дніпропетровської областей. Інформацію про потенційних жертв отримували від наводчиків, вивчали спосіб життя потерпілих, розпорядок їх дня та прилеглу місцевість. Під час скоєння злочинів використовували однострій працівників поліції.

Поліцейські провели ряд обшуків за місцем проживання зловмисників, в ході яких вилучили зброю, формений одяг, номерні знаки та викрадене майно.

Члени злочинної групи підозрюються у скоєні понад 5 розбоїв та крадіжок. Здійснюється перевірка зловмисників на причетність до скоєння інших злочинів на території Запорізької, Дніпропетровської областей та інших регіонів держави.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Загалом за 10 місяців 2017 року запорізькими поліцейськими направлено до суду кримінальні провадження відносно 6 організованих злочинних груп. Крім того, знешкоджено дві злочинні групи, які вчинили ряд розбійних нападів на території м. Енергодар і Кам’янсько-Дніпровського району та на підприємців, які надавали послуги з обміну валют в Запоріжжі.

Нагадаємо, що співробітники сектору карного розшуку Комунарського відділення поліції затримали групу трьох зловмисників, які проникли до квартири та викрали майно.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області