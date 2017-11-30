Thursday, November 30, 2017
    .
    • .

На Запоріжжі поліцейські затримали крадія насіння соняшника

Деталі
листопада 30, 2017

До шести років позбавлення волі загрожує мешканця Пологівського району, який проник до приміщення складу та викрав понад

півтонни насіння соняшнику.

 

Вночі 24 листопада невідомий в одному з сіл Пологівського району шляхом пошкодження металевої стіни проник до складу, де зберігалось насіння соняшника. Зловмисник викрав понад 500 кг насіння, набравши його в полімерні мішки.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області встановили та затримали правопорушника. Ним виявився раніше не засуджений 22-річний мешканець сусіднього села. Викрадене вилучено.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

З початку року поліцейськими ГУНП в Запорізькій області 2732 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.

Нагадаємо, що працівники Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області затримали чоловіка, який викрав цінні речі з авто.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large98

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 