На Запоріжжі поліцейські затримали крадія насіння соняшника

Деталі листопада 30, 2017

До шести років позбавлення волі загрожує мешканця Пологівського району, який проник до приміщення складу та викрав понад

півтонни насіння соняшнику.

Вночі 24 листопада невідомий в одному з сіл Пологівського району шляхом пошкодження металевої стіни проник до складу, де зберігалось насіння соняшника. Зловмисник викрав понад 500 кг насіння, набравши його в полімерні мішки.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області встановили та затримали правопорушника. Ним виявився раніше не засуджений 22-річний мешканець сусіднього села. Викрадене вилучено.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

З початку року поліцейськими ГУНП в Запорізькій області 2732 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.

Нагадаємо, що працівники Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області затримали чоловіка, який викрав цінні речі з авто.

Відділ комунікації поліції Запорізької області