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Банду перевертнів у погонах знешкоджено

Деталі
грудня 05, 2017

У Запоріжжі затримали 5 учасників злочинного угрупування, які протягом року скоювали розбійні напади на території Запорізької та Дніпропетровської

областей. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції України у Запорізькій області Олег Золотоноша.
«Злочинці отримували інформацію про об’єкти нападів від «навідників», вивчали спосіб життя, розпорядок дня потерпілих, складали план місцевості. Члени угруповання використовували формений одяг співробітників спецпідрозділів поліції», — повідомив О.Золотоноша.
Співробітники Запорізького та Дніпропетровського управлінь нацполіції разом із спецпризначенцями «КОРД» затримали підозрюваних після скоєння чергового нападу на 31-річну жительку Запоріжжя. Вони зв’язали її за допомогою кабельних стяжок, погрожували електрошокером і зброєю, заволоділи грошима, а також ювелірними виробами.
«Правоохоронці провели ряд одночасних обшуків квартир і автомобілів фігурантів. В результаті вилучено зброю, форма, димові шашки, номерні знаки на автомобілі і цінні речі викрадені у потерпілих», — повідомив очільник запорізької поліції.
Четверо затримані в порядку ст.208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Вони підозрюються в скоєнні понад 5 розбоїв і крадіжок.

 

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