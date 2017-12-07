У Запоріжжі оперативники ліквідували нарколабораторію

Деталі грудня 07, 2017

Мешканець Запоріжжя за місцем проживанная виготовляв наркотичний засіб «первітин». Зловмисника викрили працівники Управління

карного розшуку ГУНП в Запорізькій області. Під час обшуку, окрім наркотиків, поліцейські виявили боєприпаси.

4 грудня працівники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області виявили нарколабораторію, яку влаштував за місцем мешкання 36-річний запоріжець.

Раніше засуджений чоловік за допомогою медичних препаратів і прекурсорів виготовляв наркотичний засіб «первітин». Також правоохоронці встановили, що фігурант надавав своє помешкання стороннім особам для вживання наркотиків.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили:

- 200 грамів речовини рослинного походження;

- пігулки розсипом у кількості 120 штук;

- конвалюти з медичним препаратом «Ефіна»;

- 2 медичних шприца з речовиною жовто-прозорого кольору;

- ваги;

- прилади для виготовлення та вживання наркотичних засобів.

Окрім того, оперативники вилучили 47 набоїв калібру 5,6 мм та постріл ВОГ-17 до станкового гранатомету.

Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

У діях зловмисника вбачаються ознаки злочинів, передбачених ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

Всього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 997 злочинів у сфері обігу наркотиків.

Нагадаємо, що протягом місяця працівники Вибухотехнічного управління ГУНП в Запорізькій області знищили близько 700 боєприпасів.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області