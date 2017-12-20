Запорізькі поліцейські вилучили у жінки "Метадон"

Деталі грудня 20, 2017

До десяти років позбавлення волі загрожує раніше засудженій жительці Бердянську, яка займалась збутом важкого наркотику.

15 грудня працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання 45-річної громадянки вилучили 21 пігулку наркотичного засобу «Метадон».

Поліцейські встановили, що раніше засуджена мешканка Бердянська на території міста займається незаконним збутом наркотичного засобу «Метадон».

Вилучені пігулки направлено на дослідження до Запорізького НДЕКЦ МВС України.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

З початку 2017 року запорізькі поліцейські 829 особам повідомили про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Нагадаємо, в Бердянському районі поліцейські виявили та вилучили у раніше неодноразово засудженого чоловіка близько 200 гр. сухих макових голівок.

Відділ комунікації поліції Запорізької області