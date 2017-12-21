На Запоріжжі поліцейські затримали крадія комунального майна

Деталі грудня 21, 2017

Дільничні офіцери поліції затримали мешканця Мелітополя, який протягом місяця поцупив з вулиць міста 11 чавунних кришок люків комунікацій. Чоловіку повідомлено

про підозру. Триває досудове розслідування.

До Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області протягом місяця від представників комунальних підприємств надійшло декілька заяв про крадіжки кришок люків на різних вулицях міста.

Дільничні офіцери поліції встановили особу зловмисника та 15 грудня затримали після скоєння чергового злочину.

Правоохоронці вилучили шість фрагментів металу та одну кришку люка.

Зловмиснику - 27-річному мешканцю Мелітополя - повідомлено про підозру за 11 епізодами злочину. Загальна сума збитку – більше 15 тисяч гривень.

На даний час вирішується питання обрання щодо нього запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.1 та ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

З початку року запорізькими поліцейськими 2869 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.

Нагадаємо, що поліцейські затримали неодноразово засудженого мешканця Мелітополя, який викрав з автомобіля потерпілого майно.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області