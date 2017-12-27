На Запоріжжі оперативники затримали підозрюваного у скоєнні корисливих злочинів

Деталі грудня 27, 2017

Працівники поліції затримали зловмисника, який у місті Кам’янка-Дніпровська викрав майно та незаконно заволодів автомобілем пенсіонера.

23 грудня у місті Кам’янка-Дніпровська з подвір’я домоволодіння 74-річного чоловіка невідомий викрав автомобіль «ВАЗ». Також злодій проник до теплиці, звідки виніс зварювальний апарат та електроінструмент.

Працівники карного розшуку затримали підозрюваного. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець, який раніше вже був засуджений.

На сьогодні зловмисникові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому вже повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання, передбачене санкціями статей, - до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 118 угонів та 7296 крадіжок.

Нагадаємо, поліцейські затримали зловмисника, який збув наркотичну речовину в Шевченківському районі Запоріжжя.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області