Деталі Опубліковано: Вівторок, 09 січня 2018, 11:18

До шести років позбавлення волі загрожує чоловіку, який в Мелітополі «замінував» нічний клуб. 6 січня близько 02:00 до оператора «102» зателефонував чоловік, який повідомив, що в одному з нічних клубів по вулиці Університетській в Мелітополі закладена бомба, та що це не жарт.

На місці події негайно виїхали працівники та керівництво Мелітопольського відділу поліції, фахівці вибухотехнічної та кінологічної служб ГУНП, працівники #СБУ, #ДСНС та лікарі швидкої допомоги.

Поліцейськими з приміщення нічного клубу було евакуйовано близько 100 громадян. Під час ретельного огляду закладу ніяких вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Співробітниками кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції під час проведення першочергових розшукових заходів встановлено особу «мінера», який телефонував до поліції з мобільного телефону.

Оперативники затримали раніше не засудженого мешканця Мелітопольського району 1987 року народження на залізничному вокзалі Мелітополя, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння та намагався поїхати додому. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що працівники Вибухотехнічного управління Головне управління Національної поліції в Запорізькій області підбили підсумки роботи за 2017 рік. https://goo.gl/3JN77X

Відділ комунікації поліції Запорізької області