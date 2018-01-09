Деталі Опубліковано: Вівторок, 09 січня 2018, 11:24

Працівники поліції звертаються до громадян із проханням допомогти встановити особу чоловіка, труп якого виявлено у річці в Мелітопольському районі. 6 січня в руслі річки Молочна між вулицями Пушкіна в Мелітополі та вулицею Огородньої в селі Вознесенка виявлено труп невідомого чоловіка зі значними гнилісними змінами. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Прикмети: вік 35-50 років, зріст 175 см, середньої тілобудови, 1-2 зуби верхньої щелепи ліворуч та 1-2 зуби верхньої щелепи праворуч є зубними протезами білого кольору (кераміка), 9-8-7-6 нижньої щелепи праворуч та 6 верхньої щелепи праворуч є зубними протезами жовтого кольору, 7-6 нижньої щелепи ліворуч та 4-6 верхньої щелепи ліворуч є зубними протезами жовтого кольору.

Був одягнутий: куртка спортивного типу легка з чорним синтетичним верхом «ADIDAS» з манжетами рукавів та нижніми частинами з кольором білого, жовтого, червоного, чорного розміром XL. Кофта в чорно-білу смугу, спортивні штани темного кольору трикотажні «TOVTA» розміром L.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією з цього приводу, просимо повідомити до Мелітопольського відділу поліції за телефонами: (0619) 44-43-62, 102, 44-80-02, 098-790-55-25, 097 773-50-34.