Деталі Опубліковано: Четвер, 11 січня 2018, 13:54

Під час раптово виниклої сварки раніше засуджений мешканець Запоріжжя завдав смертельних тілесних ушкоджень знайомому. Триває досудове розслідування.

7 січня близько 15:30 надійшло повідомлення від медичних працівників. За місцем мешкання в квартирі будинку по вулиці Перемоги виявлено труп 43-річного чоловіка. Для встановлення причини смерті тіло з тілесними ушкодженнями направили для проведення експертизи.

За результатами - чоловік помер від отриманих тілесних ушкоджень.

Працівники Вознесенівського відділення поліції з’ясували обставини скоєння кримінального правопорушення та особу підозрюваного. Зловмисник – 28-річний раніше засуджений мешканець. На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Встановлено, що 7 січня близько опівночі на вулиці Перемоги між двома компаніями чоловіків раптово виникла сварка, яка переросла в бійку. Зловмисник наніс декілька ударів по голові потерпілому, від яких через деякий час чоловік помер.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Триває досудове розслідування.

Всього у 2017 році працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 24 тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Нагадаємо, що запорізькі поліцейські затримали мешканця Херсонської області, який підозрюється у вбивстві чоловіка.

Відділ комунікації поліції Запорізької області