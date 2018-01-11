Деталі Опубліковано: П'ятниця, 12 січня 2018, 09:54

Працівники поліції затримали жінку, яка підозрюється у скоєнні крадіжок та шахрайств на території Мелітополя. 8 січня до Мелітопольського відділу поліції Головне управління Національної поліції в Запорізькій області звернулась 57-річна жінка та заявила про крадіжку двох мобільних телефонів.

Працівники поліції групи реагування встановили особу підозрюваної. Нею виявилась 37-річна мешканка Якимівського району, яка раніше вже була засуджена за скоєння корисливих злочинів.

Окрім того, #поліцейські встановили причетність фігурантки до вчинення ще 4 кримінальних правопорушень. Жінка викрадала телефони або просила у громадян зателефонувати та не повертала засоби зв’язку.

На сьогодні підозрювана затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 185 (#крадіжка) та ч. 2 ст. 190 (#шахрайство) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання, яке загрожує зловмисниці, - до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього за 2017 рік працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 7433 крадіжки та 940 шахрайств.

Нагадаємо, що працівники поліції затримали на місці злочину двох чоловіків, які в Мелітополі проникли до квартири та скоїли крадіжку майна на суму понад 55 тисяч гривень. https://goo.gl/ShFHAU

Відділ комунікації поліції Запорізької області