На Запоріжжі поліцейські викрили крадія
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- Опубліковано: Неділя, 14 січня 2018, 17:09
Працівники поліції затримали зловмисника, який скоїв крадіжку в Мелітополі. 5 січня невідомий проник до недобудованого приміщення в Мелітополі та викрав
електроінструмент. Працівники карного розшуку встановили особу підозрюваного та затримали його біля ринку по вулиці Університетській. Ним виявився 36-річний мешканець #Запоріжжя, який раніше вже був засуджений за скоєння корисливих злочинів.
10 січня зловмисникові обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (#Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Всього за минулий рік працівники Головне управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 7433 крадіжки.
Нагадаємо, що поліцейські затримали на місці злочину двох чоловіків, які в Мелітополі проникли до квартири та скоїли крадіжку майна на суму понад 55 тисяч гривень. https://goo.gl/ddre89
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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