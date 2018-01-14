Деталі Опубліковано: Неділя, 14 січня 2018, 17:09

Працівники поліції затримали зловмисника, який скоїв крадіжку в Мелітополі. 5 січня невідомий проник до недобудованого приміщення в Мелітополі та викрав

електроінструмент. Працівники карного розшуку встановили особу підозрюваного та затримали його біля ринку по вулиці Університетській. Ним виявився 36-річний мешканець #Запоріжжя, який раніше вже був засуджений за скоєння корисливих злочинів.

10 січня зловмисникові обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (#Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Всього за минулий рік працівники Головне управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 7433 крадіжки.

Нагадаємо, що поліцейські затримали на місці злочину двох чоловіків, які в Мелітополі проникли до квартири та скоїли крадіжку майна на суму понад 55 тисяч гривень. https://goo.gl/ddre89

Відділ комунікації поліції Запорізької області