Деталі Опубліковано: Неділя, 14 січня 2018, 17:13

До трьох років позбавлення волі очікує раніше засудженого мешканця Мелітополя, який з місць поховань на цвинтарі шляхом демонтажу викрав металеві вироби. 6 січня в Мелітопольський відділ поліції Головне управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на території цвинтаря в Мелітопольському районі невідомий викопує металеві вироби та намагається їх вивезти.

Працівники групи реагування поліції, які прибули на місце події, побачили зруйновані поховання та чоловіка, який вже завантажив декілька металевих труб в легковий автомобіль «ГАЗ». Викрадене вилучили.

Встановлено, що на території цвинтаря раніше засуджений 38-річний мешканець Мелітополя викопував металеві підпори пам’ятників, які він діставав за допомогою підручних засобів.

Його перевіряють на причетність до скоєння аналогічних кримінальних правопорушень.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.1 ст.297 Кримінального кодексу України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що працівники поліції затримали жінку, яка підозрюється у скоєнні крадіжок та шахрайств на території Мелітополя. https://goo.gl/MTfBmx

Відділ комунікації поліції Запорізької області