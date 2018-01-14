Деталі Опубліковано: Неділя, 14 січня 2018, 17:17

В одному з приватних будинків правоохоронці виявили та вилучили наркотичний засіб. Відкрито кримінальне провадження. 11 січня дільничні спільно зі слідчими провели санкціонований обшук в одному з приватних домоволодінь Бердянська – за місцем мешкання раніше незасудженого чоловіка 1987 року народження.

Поліцейські виявили та вилучили близько 200 грам наркотичної речовини рослинного походження (наркотичний засіб «марихуана»), пристрій для вживання наркотичного засобу «марихуана», посуд та пластикові пляшки з рідиною для виготовлення наркотичного засобу «опій».

Все вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Всього у 2017 році з незаконного обігу вилучено понад 270 кг наркотичних засобів.

Нагадаємо, що працівники поліції в Мелітополі затримали раніше неодноразово засуджену жінку, яка займалась розповсюдженням наркотичного засобу. https://goo.gl/hf8Txb

Відділ комунікації поліції Запорізької області