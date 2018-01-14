Деталі Опубліковано: Середа, 17 січня 2018, 09:59

До восьми років позбавлення волі загрожує раніше засудженому чоловіку, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження товаришу. Потерпілий госпіталізований

до реанімаційного відділення лікарні. 15 січня близько п’ятої ранку до чергової частини Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні. Медичні працівники розповіли, що до них з тілесними ушкодженнями доставлений 42-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

Співробітники кримінальної поліції встановили, що в одному з дачних кооперативів в Мелітополі двоє чоловіків розпивали спиртні напої. Між господарем помешкання та його гостем виникла сварка, в результаті чого зловмисник наніс потерпілому численні удари по голові та тулубу.

Поліцейські затримали раніше неодноразово засудженого 33-річного мешканця Мелітополя в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Всього у 2017 році працівники Головне управління Національної поліції в Запорізькій області 87 особам повідомлено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Відділ комунікації поліції Запорізької області