На Запоріжжі поліцейські викрили крадія кабелю
- Деталі
- Опубліковано: Середа, 17 січня 2018, 19:17
До трьох років позбавлення волі загрожує зловмиснику, який скоїв крадіжку кабелю у Василівському районі. 15 січня, близько 2-ї години ночі, спрацювала сигналізація
ВАТ «Укртелеком» в смт Степногірськ. На місце виїхали працівники Василівського відділу поліції Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, які виявили крадіжку кабелю. За підозрою у вчиненні злочину правоохоронці затримали 45-річного місцевого мешканця. У нього поліцейські вилучили 25 метрів кабелю, викрутку та кусачки.
На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (#Крадіжка). За санкцією статті зловмисникові загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Всього за 2017 рік працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 7433 крадіжки.
Відділ комунікації поліції Запорізької області
Читайте також:
- На Запоріжжі чоловік спричинив тяжкі травми товаришу - 16/01/2018 19:59
- У Бердянську поліцейські вилучили наркотики - 14/01/2018 17:17
- Запорізькі поліцейські затримали вандала - 14/01/2018 17:13
- На Запоріжжі поліцейські викрили крадія - 14/01/2018 17:09
- На Запоріжжі зловмисниці загрожує до 5️ років позбавлення волі - 12/01/2018 09:54