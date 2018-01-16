Деталі Опубліковано: Середа, 17 січня 2018, 19:17

До трьох років позбавлення волі загрожує зловмиснику, який скоїв крадіжку кабелю у Василівському районі. 15 січня, близько 2-ї години ночі, спрацювала сигналізація

ВАТ «Укртелеком» в смт Степногірськ. На місце виїхали працівники Василівського відділу поліції Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, які виявили крадіжку кабелю. За підозрою у вчиненні злочину правоохоронці затримали 45-річного місцевого мешканця. У нього поліцейські вилучили 25 метрів кабелю, викрутку та кусачки.

На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (#Крадіжка). За санкцією статті зловмисникові загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього за 2017 рік працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 7433 крадіжки.

Відділ комунікації поліції Запорізької області