Деталі грудня 29, 2016

27 грудня у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї відбулися святкові заходи з нагоди його 95-річчя. Першим привітав працівників музею та гостей свята сам засновник закладу – Яків Новицький, який пригадав, як з домашньої колекції у буремні роки почав створювати зібрання історичних реліквій.

Працівників музею із визначною датою вітали голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак, заступник голови обласної держадміністрації Едуард Гугнін, директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій обласної держадміністрації Владислав Мороко. Кращим працівникам музею було вручено грамоти.

Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак відзначив значний внесок музею у культурно-історичний розвиток Запорізького краю і збереження єдності поколінь:

- Історія обласного краєзнавчого музею тісно переплетена з історією Запорізького краю. Адже ваш музей – це дзеркало історії Запоріжжя. У цих стінах оживають цілі віхи і десятиліття. Ви, шановні працівники музею, можете розповісти запоріжцям і гостям нашого краю, чим жив і як розвивався Запорізький край. Ваш музей - наша гордість, адже за кількістю і значенням колекцій, науковим і художнім рівнем оформлення експозицій Запорізький обласний краєзнавчий музей сьогодні є одним із провідних музеїв України. Нова «золота» колекція, нові технології, є яскравим підтвердженням того, що у Запорізького обласного краєзнавчого музею є майбутнє. Запорізька обласна рада завжди допомагатиме вам здійснювати перспективні плани.

Заступник голови обласної держадміністрації Едуард Гугнін, вітаючи колектив музею, сказав:

- За своїм значенням і за наповненням колекції, за науковим та художнім рівнем експозицій Запорізький обласний краєзнавчий музей сьогодні є одним з провідних в Україні. Музей користується великою популярністю у запоріжців та гостей міста.

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації Владислав Мороко зазначив:

- Музей давно став центром суспільної діяльності. Тут відбуваються зустрічі, працюють громадські організації. У нас діє перша в Україні експозиція, присвячена Революції Гідності та війні: у 2014-2015 роках були оформлені постійно діючі виставки «Майдан – початок незалежності», «АТО: війна за незалежність».

Директор Запорізького обласного краєзнавчого музею Михайло Мордовський розповів, що за 95 років співробітники музею зібрали велику кількість колекцій: археологічну, етнографічну, нумізматичну, книжкову, зброї. В музеї зберігаються документи, фотографії, побутові речі, знаряддя праці, вироби місцевих майстрів різних часів. Всього тут налічується понад 110 тисяч експонатів, експозиція розміщена у 15 залах. Запорізький обласний краєзнавчий музей розташований в будівлі колишньої земської управи, якій вже більше 100 років, але заклад аж ніяк не можна назвати „старим” – тут молодий духом колектив, робота тут ведеться сучасними методами, експозиції вражають креативним підходом.

Урочистості пройшли в оновленій великій виставковій залі. У 2015 році завдяки фінансовій підтримці Запорізької обласної ради розпочався ремонт великої «круглої зали» - відремонтовано стіни, замінено електричні мережі, частково вікна, а також відреставровані оригінальні вхідні двері, стіни набули близького до оригінального кольору. В 2016 році зала отримала нову люстру, виконану за архівними кресленнями 1913 року. Кована люстра на 32 плафони важить близько 0,5 тонни. Її виготовив для музею запорізький майстер Олексій Ковалев. Цього ж року в залі була відремонтована підлога, укладено дубовий паркет. Центральну частину підлоги прикрашають меандр та декоративна розетка, в яких використано 6 різновидів деревини (дуб, сапелла, клен білий, мербау, джатоба, венге). Велика виставкова зала приймає не лише виставки, вона вже стала місцем проведення акустичних концертів, урочистих заходів. Музичною родзинкою свята став виступ ансамблю бандуристів Запорізького музичного училища ім. П. Майбороди під керуванням Наталії Балабан.