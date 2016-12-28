Як Різдво святкують роми

Деталі грудня 28, 2016

27 грудня в Центрі національних культур Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки „Сузір’я” відбулося знайомство із різдвяними традиціями ромів.

Представники ромської громади міста розповіли про свої різдвяні традиції. Ромська різдвяна обрядовість передається з покоління в покоління, дбайливо зберігається та виконується.

Керівник запорізького ромського товариства „Лачо Дром” Олексій Падченко, та його перші помічники - Артур Матюшенко та Анжеліка Кругляк - розповіли про діяльність організації. Зі святами усіх присутніх привітав керівник Запорізької асоціації національних меншин Науфаль Хам дані. Він висловив надію на дружні стосунки і порозуміння між усіма національностями на запорізькій землі та в Україні.

Нагадаємо, на українські землі роми прийшли на початку 15 століття. Вони переселилися сюди з країн Південної і Центральної Європи. Роми, які мешкають у Запорізькій області, святкують православні свята, зокрема, Різдво, Великдень, Трійцю. Найбільше відомостей про життя ромів зберігається в Білоцерківському державному краєзнавчому музеї, де є унікальна колекція артефактів, зокрема єдина в Україні вціліла табірна ікона.