Деталі січня 28, 2017

У Запорізькому музичному училищі імені П. Майбороди урочисто відкрили оновлений після капітального ремонту концертний зал.

-Вперше за всю історію будівлі нашого училища ми замахнулися на такий масштабний за капіталовкладеннями проект. До речі, у нас також відремонтували два поверхи навчального корпусу і гуртожитку, -поділився директор закладу- заслужений працівник культури України Сергій Пелюк. - Прагнемо, щоб цей зал створив реальну конкуренцію провідним концертним майданчикам нашого обласного центру. Адже він стане першою великою сценою для наших найталановитіших в Україні студентів ( Нині в училищі навчаються близько 250 студентів- вокалістів та інструменталістів, працюють 90 викладачів, які здобули високе визнання на всеукраїнському і міжнародному рівнях.-Авт.). Тож підійшли до справи виважено: не тільки капітально відремонтували дах і провели внутрішній ремонт, але й забезпечили найкращу акустику. Адже це такий важливий для музичних виконавців параметр. У нас навіть крісла для слухачів спеціальні – з підвищеними акустичними якостями. Їх нам передала обласна філармонія. До речі, кількість місць для слухачів у залі вдалося збільшити до 445 ( А було 420. -Авт).

Керівник музучилища не приховує, що реалізувати цей проект вдалося за підтримки депутатського корпусу обласної ради на кошти, виділені із обласного бюджету.

-З радістю переконався, що кошти обласної громади витрачені на діло, -зазначив у своїй вітальній промові голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак.- Сьогодні наша держава переживає складні часи, виборюючи незалежність. І запоріжці надають необхідну підтримку нашим військовослужбовцям на Донбасі. Разом з тим, наші захисники мають знати, заради кого і заради чого вони борються, не шкодуючи свого життя. Тому ми докладаємо всіх зусиль, щоб зберегти для них і прийдешніх поколінь своє культурне надбання. Маємо ще плани з відновлення закладів культури області.

Свою виконавську майстерність студенти і викладачі підтвердили, не гаячи часу. Гостей перед концертом, у фойє училища розважав ансамбль скрипалів «Консонанс» під керівництвом Ігоря Горського. У виконанні юних, але вже віртуозних музикантів прозвучали популярні твори Володимира Івасюка, Мирослава Скорика, Євгена Доги, Йоганнеса Брамса, Антоніна Дворжака, Петра Чайковського, Арама Хачатуряна.

Концертну програму на сцені великого залу відкривав лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів - студентський хор «Запоріжжя» під керуванням Оксани Братцевой. Шалені овації публіки заслужив і нещодавно створений студентський ансамбль бандуристів під керівництвом Наталії Балабан, вокальний ансамбль "Viva del canto" під керівництвом Оксани Братцевой, духовий оркестр під керуванням Віктора Плетніченко, а також сольні виконавці.

Серед гостей і друзів, які прийшли привітати юних музикантів і їх викладачів із входинами, були депутати обласної ради, представники облдержадміністрації, колеги і Запорізької обласної філармонії, а також відомий запорізький композитор-пісняр і виконавець, заслужений артист естрадного мистецтва України Анатолій Сердюк.

Отже, новий концертний сезон в оновленому залі відкрито. Слідкуйте за оголошеннями про чергові виступи на цій сцені. Найближчий відбудеться вже 14 лютого, на День закоханих, на свій великий звітній концерт запрошує прекрасний колектив – ансамбль скрипалів «Консонанс».

-Ми підготували чимало музичних смаколиків і справжніх сюрпризів для наших прихильників, -зазначив керівник колективу- викладач музичного училища Ігор Горський. – У концерті ви почуєте не тільки наших студентів, але й зірок – солістів і професіоналів прославлених музичних колективів . Програма насичена і цікава. Запрошую! Початок о 17.30. Вхід безкоштовний.

Валерія Євгеньєва