Увага! 88-й театральний сезон!

Репертуар Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. В.Г.Магара на лютий 2017 р.
|
1
середа
|
18.00
|
М.Рогожин
“Леді Гамільтон”
романтична історія кохання на дві дії
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
3
п'ятниця
|18.00
|
“Штраус-концерт”
вистава-концерт на одну дію
|
Тривалість
1 год. 30 хв.
|
4
субота
|18.00
|
Прем'єра сезону
Я. Стельмах
«Любов у стилі бароко»комедія на дві дії
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
5
неділя
|12.00
|
У театр всією родиною
С.Прокоф'єва, Г.Сапгір
“Кіт у чоботях”
музична казка
за мотивами твору Ш.Перро
|
тривалість
1 год. 00 хв.
|18.00
|
І. Нечуй-Левицький
“Кайдашева сім'я”
трагікомедія на дві дії
перед початком вистави грає
симфонічний оркестр театру
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
7
вівторок
|
18.00
|
О.Островський
“Шалені гроші”
комедія на дві дії
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
8
середа
|18.00
|
Г.Квітка-Основ’яненко
«Сватання на Гончарівці»
музична комедія на дві дії
|
тривалість
2 год.
|
9
четвер
|18.00
|
Г.Горін
“Тев'є-молочник”
народна драма на дві дії
за мотивами творів Шолом-Алейхема
|
тривалість
2 год. 50 хв.
|
11
субота
|15.00
|
Мала сцена
“Я полюбила Вас, Анна Ахматова...”
моновистава актриси Тетяни Єрентюк
|
тривалість
1 год. 10 хв.
|18.00
|
Прем'єра сезону
Т. Іващенко
“Замовляю любов”
історія, яка може статися з кожним
перед початком вистави грає
симфонічний оркестр театру
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
12
неділя
|12.00
|
У театр всією родиною
Ш.Перро
«Попелюшка»
музична казка
|
тривалість
1 год.
|18.00
|
Прем'єра сезону
Л. Корсунський
“Подруга життя”
комедія на дві дії
перед початком вистави грає
симфонічний оркестр театру
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
14
вівторок
|18.00
|
Вечір оперети
“Сад кохання”
|
тривалість
1 год. 30 хв.
|
15
середа
|18.00
|
Б. Лепкий
Інсценізація Є. Головатюка, В. Селезньова
“Гетьман Мазепа”
драма на дві дії
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
16
четвер
|18.00
|
А. Курейчик
“Обережно — жінки!”
французька комедія на одну дію
|
тривалість
1 год. 30 хв.
|
17
п'ятниця
|18.00
|
В. Константинов, Б.Рацер
“Ах, вищий світ!”
мюзикл на дві дії за мотивами п'єси
Ж.-Б. Мольєра "Міщанин-шляхтич"
|
тривалість
2 год. 20 хв.
|
18
субота
|15.00
|
Мала сцена
Д.Фо, Ф.Раме
“Я чекаю тебе, мій любий...”
моновистава актриси Тетяни Лещової
|
тривалість
1 год. 10 хв.
|18.00
|
А.Крим
“Жага екстріму”
нєдєЦкіє розваги на 2 дії
перед початком вистави грає
симфонічний оркестр театру
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
19
неділя
|12.00
|
Прем'єра сезону
А. Ліндгрен
“Пеппі Довгапанчоха”
вистава для дітей на одну дію
|
тривалість
1 год. 00 хв.
|
18.00
|
М. Гоголь
“Одруження”
цілковито неймовірна подія на дві дії
перед початком вистави грає
симфонічний оркестр театру
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
24
п'ятниця
|18.00
|
В. Дельмар
“Далі - тиша”
драма на дві дії
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
25
субота
|15.00
|
Мала сцена
“Марина”
моновистава актриси Тетяни Єрентюк
|
тривалість
1 год. 10 хв.
|
26
неділя
|12.00
|
У театр всією родиною
Н. Ігнатьєва
“Пан Коцький”
музична казка за мотивами українського народного твору
|
тривалість
1 год.
|18.00
|
М. Камолетті
“Четверо в одній спальні”
пікантна комедія на дві дії за п'єсою “Ох, вже ця Анна!”
перед початком вистави грає
симфонічний оркестр театру
|
тривалість
2 год. 30 хв.
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