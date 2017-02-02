Хортиця йде в ногу з часом!

Деталі лютого 02, 2017

Уряд вирішив виділити гроші на розвиток заповідника «Хортиця» з бюджету країни. Про це повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенка. Високопосадовець заявив, що готовий взяти даний проект під свій особистий контроль. Віце-прем'єр-міністр додав, що створення сучасного національного заповідника «Хортиця» передбачає розробку плану, де комплексно буде продемонстровано чіткий графік реалізації заходів і потреби у фінансуванні з держбюджету, а також місцевих бюджетів.