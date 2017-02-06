Monday, February 06, 2017
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Хай бережуть нас обереги

Деталі
лютого 06, 2017

31 січня у Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці, у відділі мистецтв на шостому поверсі, відкрилася авторська виставка Інги Янкович „Оберіг”. На ній представлені авторські ляльки-мотанки, витинанки, естампи та керамічні вироби.
Інга Янкович – відомий художник, у Запорізькому обласному художньому музеї вона пройшла шлях від співробітника до директора. Вивчаючи фонди музею, Інга Адольфівна зацікавилася народним мистецтвом і спробувала створювати свої власні роботи в царині витинання, майстрування ляльок і писанкарства. Ці види народного мистецтва об`єднуються традиційною символікою та необмеженою фантазією автора.
- Є майстри від діда-прадіда, а є, як я – ті, хто професійно вивчає народну творчість, - розповідає Інга Янкович. – У всіх своїх роботах звертаюся до витоків народної творчості та народного знання про світ. Прадавні образи є в кожній композиції. Ось на витинанці Івасик-Телесик, як сонечко, пливе у срібному човнику. Ось Земля-годувальниця поєднує три світи, дві дівчини постають у образах дів-титанів, які відповідають за плин часу та хід сонця. А тут загадкова золота пташка у гніздечку під захистом великого змія. Лялька-мотанка здавна була оберегом та першою іграшкою дитини.
Глядачам виставки розповіли, що витинанки були дуже популярні у ХІХ та на початку ХХ сторіччя, а тепер стали витворами вишуканої станкової графіки. Деякі роботи Інга Янкович робить, відриваючи смужечки паперу, що створює „пухнасті” образи. Ляльки-мотанки зроблено з тканини та трави. Останні користуються величезною популярністю в дітей на майстер-класах у Запорізькому обласному художньому музеї. Окремо виділяються естампи в авторській техніці, де за допомогою ниток та трави створюється хрест – символ сонця. Представтити свої роботи саме у бібліотеці Інга Адольфівна вирішала, бо саме тут пройшла її перша в житті виставка.
Експозиція Інги Янкович „Оберіг” триватиме у Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці протягом місяця. А до Великодня автор та завідувач відділу мистецтв Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки Олена Савкіна пообіцяли підготувати експозицію писанок.

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