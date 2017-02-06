Всесвітній день хіджабу в Запоріжжі

Деталі лютого 06, 2017

1 лютого активістки Ісламського культурного центру „Віра” міста Запоріжжя провели в Центрі національних культур „Сузір’я” Запорізької обласної універсальної бібліотеки захід, присвячений Всесвітньому дню хіджабу. Гостям розповіли про традиційний мусульманський одяг і одночасно зламали з десяток стереотипів про „східних жінок”. Таке свято проходить в нашому місті не вперше, але вперше воно вийшло із мусульманської спільноти до всіх бажаючих, які зібралися в бібліотеці.

Усі дівчата й жінки, які підготували захід на власному прикладі демонстрували, що вони, мусульманки – активні, відкриті, красиві, впевнені у собі, володіють сучасною технікою та цікавляться всім, що цікавить жінок-не мусульманок.

Про історію свята розповіла Іньяра Мамутова:

- Багато хто помилково припускає, що хіджаб - це лише хустка, головний жіночий убір у мусульманок. Насправді ж хіджаб - це і хустка, і весь одяг, відповідний Шаріату, це дресс-код. До речі, це стосується закритого одягу як в жінок, так і в чоловіків. Ініціатором проведення Дня хіджабу стала мусульманка Назмі Кхан в 2013 році. Вона школяркою переїхала до Америки з Бангладеш, однокласники постійно сміялися над її хіджабом, в університеті Нью-Йорку ситуація практично не змінилася. Тоді дівчина вирішила розповісти всьому світові, що таке хіджаб. Назмі Кхан створила сайт, де викладена інформація про унікальні фасони хіджабу, про тенденції мусульманського одягу. Мусульманки, які стикаються з проявом дискримінації через свій одяг, отримають там моральну підтримку. Масштабна акція була організована за допомогою соціальних мереж, у перший же рік на неї відгукнулися жінки з більш ніж 67 країн. А на знак солідарності з мусульманками представниці різних національностей і релігійних поглядів пов'язують на голові хустку та викладають свої фотографії в соціальних мережах на День хіджабу.

Активістки Ісламського культурного центру провели цікаві лекції, майстер-клас з пов’язування хустки-хіджабу, веселі вікторини. Справжнім відкриттям стала відеоекскурсія по країнах Сходу, під час якої можна було побачити розмаїття мусульманських жіночих костюмів. Жінки в Саудівській Аравії, Ємені мають одяг зовсім інших кольорів, ніж у Сирії чи Палестині, а в Тунісі, Алжирі та Єгипті свої модні тенденції. Індійські сарі – окрема „гілка” мусульманського одягу. Турецькі жінки носять плащі та піджаки, які майже нічим не відрізняються від не мусульманського вбрання. Україна вже також має власні тенденції – запорізькі туристки в Турції викликали захоплення місцевих мешканок своїми шапочками, які надягаються під хустку-хіджаб.

А ще запорізькі мусульманки розвіяли міф, що до носіння такого одягу їх хтось примушує – чоловік, батько, брат... Для них це – свідомий вибір, самоідентифікація, заява про себе як особистість, яка має власні переконання. Не всі мусульманки носять хіджаб. А примусити жінку вдягти на люди щось, що їй не подобається – це ж просто неможливо!

Керівник Запорізького центру татарської культури „Алтин-Ай” Ряхіма Ахмерова розповіла про те, як одягаються татари та кримські татари в Україні, які особливості мають їхні жіночі костюми.

Під час заходу гості дізналися чимало цікавого. Зокрема про те, що традиційний народний одяг України та практично всіх країн Європи повністю співпадає з поняттям „хіджаб”. Що мода на мусульманський одяг така ж примхлива, як і на світський. А ще є мода на заколочки та магнітики для хусток. Що сучасний діловий дресс-код майже співпадає з ним. Як і рекомендації лікарів закривати тіло та голову від сонячних променів, щоб вберегтися від раку шкіри. Сучасні ж модні тенденції реально шкодять - у чоловіків повсякденне стикання із жіночим оголенням призводить до втрати здоров'я: збуджене бажання без задоволення призводить до руйнівної атаки адреналіну, що врешті-решт виливається у страшні діагнози та цифри - захворювання аденомою (доброякісна пухлина) і раком простати як епідемія вражають чоловіків в країнах європейсько-американської цивілізації. На початку ХХІ у 40% чоловіків виявлено аденому, а з тих, хто старше 40 років – у 50%. У США патологоанатоми виявлено рак простати у 80% чоловіків, які померли після 60 років. Тож, скромні та цнотливі дівчата й жінки, які вдягаються у закритий одяг, насправді більше турбуються про сильну стать та піклуються про здоров'я чоловіків.