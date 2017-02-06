Пам’ять про трагедію і прагнення до свободи

Деталі лютого 06, 2017

У Вільнянському районному краєзнавчому музеї діють дві виставки плакатів – «Ми звинувачуємо! Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу» та «Люди Свободи – гаранти незалежності». Виставки надано Запорізьким обласним краєзнавчим музеєм для тимчасового показу у Вільнянську. Плакати розроблено Українським інститутом національної пам’яті.

Матеріали виставки «Ми звинувачуємо!» ще раз нагадують нам про чорні сторінки історії України у жахливий період голодомору. Тут представлені документи партійних та державних органів СРСР, що свідчать про дії, спрямовані на організацію голодомору. Розповідається про примусову колективізацію та розкуркулення селянства, запровадження режиму «чорних дощок» та «Закону про п’ять колосків». Наведені статистичні дані щодо кількості постраждалих від голодомору, а також спогади очевидців тих страшних подій.

27 січня 2017 року у Вільнянському районному краєзнавчому музеї відбулось урочисте відкриття виставки «Люди Свободи – гаранти незалежності». Експонування виставки присвячено 100-річчю від початку Української революції 1917-1921 років. Відкриття експозиції відвідали голова Вільнянської районної державної адміністрації Олександр Руденко, голова Вільнянської районної ради Андрій Салякін, Вільнянський міський голова Наталія Мусієнко, учасники АТО та інші представники громадськості.

Впродовж ХХ століття українському народу довелось подолати дуже непростий шлях до встановлення своєї державності; протягом десятиріч ішла боротьба тих, кого називаємо Людьми Свободи, - кращих представників нашого народу, патріотів України. Важливим є значення історичної правди для молодого покоління, для виховання справжніх громадян нашої Батьківщини. Представлені на плакатах матеріали, а це - фотографії, історичні відомості, рядки архівних документів, викликали цікавість як для школярів, так і дорослих.