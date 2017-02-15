Деталі лютого 15, 2017

У Запоріжжі у конкурсі патріотичної пісні «Україна – це ми» взяли участь понад 130 учасників. Серед них – діти, підлітки та молодь від 7 до 23 років - вихованці Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського, Олександрівського, Заводського та Хортицького районів.

За результатами конкурсу, дипломом лауреата I ступеня були нагороджені старша і середня групи студії естрадного вокалу «Акцент» (Шевченківський район), ансамбль сучасної української пісні «Лілея» Центру дитячої та юнацької творчості Олександрівського району та солістка студії вокальної майстерності «Дзвінкі голоси» Владислава Приходько.