Wednesday, February 22, 2017
    .
    • .

У ЗНУ відкривається друга в Україні магістратура за освітньою програмою «Театральне мистецтво»

Деталі
лютого 22, 2017

Кваліфікація, яку отримуватимуть магістри стосуватиметься галузі сценічного мистецтва. Також йдеться про «акторів театру і кіно» й «викладачів театральних дисциплін». Термін навчання у магістратурі складатиме 1 рік та 6 місяців.


Варто відзначити, що втілення в життя цього перспективного задуму у виші відбулося за активної підтримки ректора ЗНУ, професора Миколи Фролова. Саме він схвально поставився до ідейдекана факультету соціальної педагогіки та психології Ольги Пономаренко щодо відкриття магістратури «Театральне мистецтво».
Акредитаційну місію колег продовжив проректор з науково-педагогічної роботи, професор Володимир Волков, який очолив роботу із підготовки необхідної документаційної бази. За словами Володимира Петровича, магістратура, яка відкривається у ЗНУ друга серед всієї кількості вищих навчальних закладів України.
Складанням ліцензійної справи займалися науковці кафедри акторської майстерності та дизайну. А саме: доктор педагогічних наук, професор Галина Локарєва, кандидат педагогічних наук, доцент Юліанна Гончаренко, кандидат педагогічних наук, доцент Лілія Гринь, а також старший лаборант кафедри Тетяна Шкута. Також активно долучилися до роботи над документаційною базою й у відділі моніторингу якості освіти і ліцензування, який очолює Марина Томченко.
Зауважимо, що робота магістратури стосуватиметься галузі знань «Культура і мистецтво», спеціальності «Сценічне мистецтво» та освітньої програми «Театральне мистецтво». Вступити до магістратури можна буде на основі ступеня вищої освіти бакалавр, та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

 

Факультет соціальної педагогіки та психології

Схожі матеріали:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large54

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 