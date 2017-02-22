У ЗНУ відкривається друга в Україні магістратура за освітньою програмою «Театральне мистецтво»

Деталі лютого 22, 2017

Кваліфікація, яку отримуватимуть магістри стосуватиметься галузі сценічного мистецтва. Також йдеться про «акторів театру і кіно» й «викладачів театральних дисциплін». Термін навчання у магістратурі складатиме 1 рік та 6 місяців.



Варто відзначити, що втілення в життя цього перспективного задуму у виші відбулося за активної підтримки ректора ЗНУ, професора Миколи Фролова. Саме він схвально поставився до ідейдекана факультету соціальної педагогіки та психології Ольги Пономаренко щодо відкриття магістратури «Театральне мистецтво».

Акредитаційну місію колег продовжив проректор з науково-педагогічної роботи, професор Володимир Волков, який очолив роботу із підготовки необхідної документаційної бази. За словами Володимира Петровича, магістратура, яка відкривається у ЗНУ друга серед всієї кількості вищих навчальних закладів України.

Складанням ліцензійної справи займалися науковці кафедри акторської майстерності та дизайну. А саме: доктор педагогічних наук, професор Галина Локарєва, кандидат педагогічних наук, доцент Юліанна Гончаренко, кандидат педагогічних наук, доцент Лілія Гринь, а також старший лаборант кафедри Тетяна Шкута. Також активно долучилися до роботи над документаційною базою й у відділі моніторингу якості освіти і ліцензування, який очолює Марина Томченко.

Зауважимо, що робота магістратури стосуватиметься галузі знань «Культура і мистецтво», спеціальності «Сценічне мистецтво» та освітньої програми «Театральне мистецтво». Вступити до магістратури можна буде на основі ступеня вищої освіти бакалавр, та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Факультет соціальної педагогіки та психології