Деталі лютого 22, 2017

За підтримки облдержадміністрації, Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації забезпечив проведення понад 20 міжнародних, всеукраїнських та регіональних фестивалів за рік. Багато фестивалів мають майже двадцятирічну історію та збирають учасників з усієї України та з-за кордону.

Найбільш масштабні фестивалі, які стали брендом Запорізького краю – Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої і юнацької виконавської майстерності «Акорди Хортиці», Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Топ-Топ», Міжнародний мистецький пленер «Хортиця крізь віки», Всеукраїнський козацький фестиваль «Покрова на Хортиці», Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Хортицький Кобзар», Всеукраїнський етнофестиваль «Гетьманщина», фестиваль-конкурс на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна», обласний відбірковий тур Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута», Всеукраїнський фестиваль театрів ляльок «Лялькова веселка», Всеукраїнський фестиваль духовного співу, Новорічно-різдвяний фестиваль, фестиваль юнацтва та молоді «Зірки Азову».