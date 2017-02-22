Wednesday, February 22, 2017
    .
    • .

Фестивалі – бренди Запорізького краю

Деталі
лютого 22, 2017

За підтримки облдержадміністрації, Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації  забезпечив проведення понад 20 міжнародних, всеукраїнських та регіональних фестивалів за рік. Багато фестивалів мають майже двадцятирічну історію та збирають учасників з усієї України та з-за кордону.
Найбільш масштабні фестивалі, які стали брендом Запорізького краю – Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої і юнацької виконавської майстерності «Акорди Хортиці», Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Топ-Топ», Міжнародний мистецький пленер «Хортиця крізь віки», Всеукраїнський козацький фестиваль «Покрова на Хортиці», Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Хортицький Кобзар», Всеукраїнський етнофестиваль «Гетьманщина», фестиваль-конкурс на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна», обласний відбірковий тур Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута», Всеукраїнський фестиваль театрів ляльок «Лялькова веселка», Всеукраїнський фестиваль духовного співу, Новорічно-різдвяний фестиваль, фестиваль юнацтва та молоді «Зірки Азову».

Схожі матеріали:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large54

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 