За підтримки облдержадміністрації, Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації забезпечив проведення понад 20 міжнародних, всеукраїнських та регіональних фестивалів за рік. Багато фестивалів мають майже двадцятирічну історію та збирають учасників з усієї України та з-за кордону.
Найбільш масштабні фестивалі, які стали брендом Запорізького краю – Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої і юнацької виконавської майстерності «Акорди Хортиці», Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Топ-Топ», Міжнародний мистецький пленер «Хортиця крізь віки», Всеукраїнський козацький фестиваль «Покрова на Хортиці», Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Хортицький Кобзар», Всеукраїнський етнофестиваль «Гетьманщина», фестиваль-конкурс на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна», обласний відбірковий тур Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута», Всеукраїнський фестиваль театрів ляльок «Лялькова веселка», Всеукраїнський фестиваль духовного співу, Новорічно-різдвяний фестиваль, фестиваль юнацтва та молоді «Зірки Азову».
Швидко, легко й безкоштовно
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