Підтримка бійців творчою силою

Деталі лютого 22, 2017

Для наших захисників, для воїнів АТО, для підтримки армії заклади культури організовують та проводять вистави, виїзні концерти, благодійні акції. Наших воїнів раді бачити на виставах та концертах, в театрах та музеях.

За підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, наприклад, у листопаді 2016 року Запорізький академічний обласний театр юного глядача здійснив поїздку до Маріуполя, де виступив перед бійцями Збройних Сил України.

Запорізька обласна філармонія першою в країні стала учасницею культурно-мистецького проекту „Зброя культури”. Відбулася велика гастрольна поїздка квінтету „Містерія” Запорізького музичного училища імені П.І. Майбороди на Схід України, до зони розмежування. Там пройшли концерти у будівлі Маріупольського аеропорту, де дислокуються бійці Національної гвардії України, у райцентрі Велика Новосілка та в Мар'їнці, де на концертах були присутні військові, місцеві жителі, учні місцевої музичної школи. Колектив Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. В.Г.Магара проводить концерти для воїнів-захисників, передає на фронт теплі речі, тут плетуть маскувальні сітки, підтримують волонтерів, які їздять на фронт. Постійно їздять до бійців із виступами й члени Запорізького відділення Спілки письменників України – з гумористичними, сатиричними та поетичними програмами.