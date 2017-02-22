До музеїв завітали сотні тисяч відвідувачів

Деталі лютого 22, 2017

В області діє 25 музейних закладів, найвідоміші з них: Василівський історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» Запорізький обласний краєзнавчий музей, два національних заповідники – «Хортиця» та «Кам’яна Могила». У музейних колекціях зберігається понад 416,1 тис. предметів основного фонду.

Протягом 2016 року Національний заповідник «Хортиця» відвідало 126,1 тис. осіб, проведено 3,2 тис. екскурсій, Василівський історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» зустрів 16,5 тис. осіб, проведено 2,2 тис. екскурсій, Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» відвідало 39,6 тис. осіб, відбулося 489 екскурсій.

У Запорізькому обласному краєзнавчому музеї за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, саме зараз збирають свідчення про події новітньої історії України. Це свідчення визвольних змагань, раритети з війни на Сході країни. Три значні експозиції оформлено останніми роками: «Запоріжжя на зламі імперій», «Майдан: Початок Незалежності», «АТО: Війна за незалежність».

В музеях проходять креативні заходи для дітей та молоді – майстер-класи, нічні екскурсії, концерти сучасних українських виконавців.

Національний заповідник «Хортиця», головний туристичний об’єкт регіону, за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації став місцем проведення низки цікавих заходів. Наприклад у грудні 2016 року відбувся пісенний флеш-моб, присвячений патріотичним пісням періоду визвольних змагань 1917-21 років (студенти Запорізького музичного училища ім. П.І. Майбороди, понад 100 осіб, заспівали «Молитву за Україну», гімн січових стрільців та бійців УПА «Червона калина», «Гей соколи»). Заходи VІІ Всеукраїнського козацького фестивалю «Покрова на Хортиці» зібрали на острові тисячі відвідувачів, на них завітало понад півтисячі учасників з шести областей України. Наприкінці року в Історико-культурному комплексі «Запорозька Січ» Національного заповідника «Хортиця» відкрилася нова експозиція «Часи козацькі - Січі Запорізькі». На унікальній виставці, яка розмістилася в одному з куренів, представлено чотири січі. Такий масштабний проект здійснено вперше в Україні.