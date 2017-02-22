Деталі лютого 22, 2017

За підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації профінансовано кошти на забезпечення бібліотек мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції та періодичних видань різного профілю на суму 1407,66 тис. грн. Бібліотеки області беруть участь у Всеукраїнській акції «Бібліотека українського воїна», збирають літературу та періодичні видання для військових частин. Активна робота проводилась в рамках проектів «Український Донбас».

Мережа бібліотек області, що входять до сфери управління Міністерства культури України, у 2016 році склала 486 одиниць. З них – 367 у сільській місцевості, 3 - обласні.

Кількість бібліотек, що мають комп’ютери, становить 147 (на 5 більше, ніж 2015 року); загальна кількість комп’ютерів — 734 (на 75 більше, ніж 2015 року), бібліотек, що мають доступ до мережі Інтернет — 135 (на 5 більше, ніж 2015 року), кількість електронних адрес - 192.

У сільській місцевості комп’ютери є у 54 бібліотеках (на 5 більше, ніж 2015 року), що складає 14,7%; доступ до мережі Інтернет є у 44 бібліотеках.

Спеціальне програмне забезпечення для створення електронних баз даних мають 7 бібліотек регіону – 3 обласні і 4 міські та районні. Енергодарська ЦРБ минулого року оновила програмне забезпечення. Обсяг власних електронних баз даних склав 799,3 тис. записів. Діє 71 Інтернет — центр.

У бібліотеках проходять виставки, майстер-класи, творчі зустрічі, відбувається навчання роботі з комп’ютером, відвідувачі мають можливість користуватися Інтернетом.

У сільській місцевості бібліотеки залишаються центрами культурного життя, які відповідають на найновіші виклики часу. Наприклад, у Розівському районі на честь захисників України у бібліотеках організована загальносистемна книжкова виставка «Герої земляки-учасники АТО», проходять бесіди, уроки мужності, огляди літератури. Багато цікавих заходів проходять у Гуляйпільській центральній районній бібліотеці ім. В. Діденка. До Дня захисника Вітчизни в Інтернет центрі цієї бібліотеки, наприклад, організовано і проведено відеоперегляд «Я захисник. Я цим пишаюсь». Чимало цікавого відбувається і в Оріхівській центральній районній бібліотеці (на фото).

Запорізька обласна універсальна бібліотека, найкраща бібліотека області, стала центром культурного, громадського й мистецького життя міста й області. Тут відбуваються виставки, зустрічі, концерти, працюють міжнародні проекти, активно діє Центр національних культур «Сузір’я».