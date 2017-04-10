Деталі квітня 10, 2017

6 квітня в рамках фестивалю Запоріжжя-місто з яйцями пройшла виставка фоторобіт запорізьких фотографів та активістів присвячена подіям 13 квітня 2014-го року. На виставці також був представлений фоторепортаж Vladimir Krasnogolovy.



Виставка буде на постійній основі в стінах Запорізького обласного Краєзнавчого музею у холі на 4 поверсі.



Також під час заходу всі подивились фільм від журналістів громадського ТБ, а саме від Юлії Завади про події 13 квітня 2014-го року. Після чого активісти змогли обговорити із істориком Едуардом Андрющенком історичне значення даних події.