Виставка фотографій Вікторії Верес в салоні "100% інтер’єр"

Фотографія – це не тільки спогади, а й елемент інтер’єру, за допомогою яких ви створюєте собі затишок і настрій, втілюєте мрії та народжуєте нові бажання.
Виставка в салоні "100% інтер’єр" - це інтер’єрні варіації мистецтва по кольору, стилю, настрою та сезону.
Запрошуємо на вечірній келих вина та смачну каву ISLA
Івторка фотографій – Victoria Veres
Художниця
Фотохудожниця (член НСФХУ)
Громадська активістка
Директорка ГО «Культпрожектор»
Дата проведення: cереда 17:00 - 19:00
Місце місце проведення: Салон "100% інтер’єр".
Вхід вільний
Швидко, легко й безкоштовно
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