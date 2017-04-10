Monday, April 10, 2017
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Виставка фотографій Вікторії Верес в салоні "100% інтер’єр"

Деталі
квітня 10, 2017

Фотографія – це не тільки спогади, а й елемент інтер’єру, за допомогою яких ви створюєте собі затишок і настрій, втілюєте мрії та народжуєте нові бажання.


Виставка в салоні "100% інтер’єр" - це інтер’єрні варіації мистецтва по кольору, стилю, настрою та сезону.
Запрошуємо на вечірній келих вина та смачну каву ISLA
Івторка фотографій – Victoria Veres
Художниця
Фотохудожниця (член НСФХУ)
Громадська активістка
Директорка ГО «Культпрожектор»

 

Дата проведення: cереда 17:00 - 19:00
Місце місце проведення: Салон "100% інтер’єр".

Вхід вільний

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