Виставка фотографій Вікторії Верес в салоні "100% інтер’єр"

Деталі квітня 10, 2017

Фотографія – це не тільки спогади, а й елемент інтер’єру, за допомогою яких ви створюєте собі затишок і настрій, втілюєте мрії та народжуєте нові бажання.



Виставка в салоні "100% інтер’єр" - це інтер’єрні варіації мистецтва по кольору, стилю, настрою та сезону.

Запрошуємо на вечірній келих вина та смачну каву ISLA

Івторка фотографій – Victoria Veres

Художниця

Фотохудожниця (член НСФХУ)

Громадська активістка

Директорка ГО «Культпрожектор»

Дата проведення: cереда 17:00 - 19:00

Місце місце проведення: Салон "100% інтер’єр".

Вхід вільний