Майстер-клас з писанкарства на о. Хортиця

4 квітня у Національному заповіднику «Хортиця» відбувся майстер-клас з розписування пасхальних яєць по старовинній українській технології з використанням природної фарби та воску. Провела його народна майстриня Ганна Селявіна,
член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. На цей раз слухняними учнями шановної майстрині були ветерани АТО, чудові хлопці з сумними очима. Хлопці були долучені до таїнства розпису пасхальних яєць. І показали непоганий результат, як для першого разу.
Олександр Максимов текст і фото
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