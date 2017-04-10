Майстер-клас з писанкарства на о. Хортиця

Деталі квітня 10, 2017

4 квітня у Національному заповіднику «Хортиця» відбувся майстер-клас з розписування пасхальних яєць по старовинній українській технології з використанням природної фарби та воску. Провела його народна майстриня Ганна Селявіна,

член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. На цей раз слухняними учнями шановної майстрині були ветерани АТО, чудові хлопці з сумними очима. Хлопці були долучені до таїнства розпису пасхальних яєць. І показали непоганий результат, як для першого разу.



Олександр Максимов текст і фото