Monday, April 10, 2017
    .
    • .

Майстер-клас з писанкарства на о. Хортиця

Деталі
квітня 10, 2017

4 квітня у Національному заповіднику «Хортиця» відбувся майстер-клас з розписування пасхальних яєць по старовинній українській технології з використанням природної фарби та воску. Провела його народна майстриня Ганна Селявіна,

член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. На цей раз слухняними учнями шановної майстрині були ветерани АТО, чудові хлопці з сумними очима. Хлопці були долучені до таїнства розпису пасхальних яєць. І показали непоганий результат, як для першого разу.

 


Олександр Максимов текст і фото

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large60

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 