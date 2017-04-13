Thursday, April 13, 2017
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Дві культурні акції у Мелітополі

Деталі
квітня 13, 2017

У Мелітополі пройшли дві масштабні акції: в міському парку «Том Сойєр Fest» і в південній частині міста «Піщанський струмок в гостях у Тома Сойєра». Фестиваль соціального мистецтва проходить в Мелітополі вдруге.

Близько 1000 осіб навели порядок в парку ім. Горького. Дружною командою вони вигребли торішнє листя і пофарбували лавки та атракціони. Колективи 48 організацій, установ і підприємств вдалося підняти на добру справу організаторам заходу - волонтерської групи «Патріот».А друга актівісті Мелітополя, в тому числі студенти та викладачі двох факультетів МДПУ ім. Б.Хмельницького, представники еколого-натуралістичного центру, єврейської громади, а також місцеві жителі, привели в порядок територію на вул. Лесі Українки, неподалік від південного виїзду з міста. За три години пустир перетворився. Тут були висаджені молоді дуби, клени, вишні і каштани. Ось так спільними зусиллями наш медовий місто поступово стає затишним і комфортним.

 

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