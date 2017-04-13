Дві виставки у Запорізькому обласному центрі

Деталі квітня 13, 2017

У Запорізькому обласному центрі молоді пройшли дві обласні щорічні виставки: декоративно-прикладного мистецтва «Знай и люби свой край» і фестиваль писанок «Писанковий рай». Експонати, які посіли перше місце

в своєму напрямку, відправляться на Всеукраїнську виставку - конкурс декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва у Києві. Роботи, які отримають 2-3 місця, за згодою авторів, відправляться бійцям в зону проведення АТО в рамках благодійних акцій «З любов'ю до героя» і «Великодній кошик для Героя».Авторські роботи представлені вихованцями позашкільних навчальних закладів та учнями загальноосвітніх навчальних закладів Запоріжжя, Енергодара, Мелітополя; Вільнянського, Гуляйпільського, Веселовського, Оріхівського, Пологівського, Приазовського, Чернігівського, Михайлівського, Великобілозерського районів області, Дніпровського, Шевченківського, Хортицького, Комунарського, Олександрівського та Вознесенівського районів міста.

В цілому в виставковому залі можна побачити близько 5,5 тисяч експонатів, виконаних у всіх видах декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва: плетіння, вишивка, вироби з тіста, шкіри, м'які і народні іграшки, розпис, живопис, графіка, батик, а також техніки прикраси писанок: крапанки, дряпанки, мальованки, мотанки, квілінг, декупаж, травянки. Крім того, були представлені нові техніки, такі як Петриківський розпис на тканині, панно зі стрічок, прикраса писанок камінням Сваровскі. Всі роботи, за словами організаторів, створені з екологічно чистих матеріалів.