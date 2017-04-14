Станіслав Падевський упокоївся у Запоріжжі

Деталі квітня 14, 2017

У Запорізькому Санктуарії Бога Отця Милосердного у передостанні дні Великого Посту упокоївся перший єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви 84-річний Станіслав Падевский.



З допомогою Лицарів Колумба труну з прахом єпископа Станіслава покладено до крипту Санктуарію. Крипт служить для поховання та виставлення для вшанування мощей святих і мучеників. Його спеціально обладнали у нижньому храмі, розташованому під вівтарною частиною Санктуарію.



У молебні взяли участь Львівський митрополит архиєпископ Мечислав Мокшицький, єпископ-ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії Станіслав Широкорадюк, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло, Генеральний консул Республіки Польща у Харкові пан Януш Яблонський та віце-консули, директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації Владислав Мороко. Пам’ять єпископа Станіслава Падевського вшанували священики Української греко-католицької церкви, представники чернечих орденів, запоріжці та гості міста.



Станіслав Падевский керував єпархією в 2002-2009 роках. з 2009 року єпископ-сеньор перебував на пенсії, з 2012 року жив у Польщі, в монастирі капуцинів, де за ним доглядали брати. Він дуже любив Запоріжжя і мріяв приїхати сюди, щоб провести літургію. На жаль, вік та хвороби не надали йому такої можливості. 29 січня цього року єпископа-ченця не стало.Враховуючи любов Станіслава Падевського до Запоріжжя і було прийнято рішення поховати його в нашому обласному центрі.



На завершення святої літургії та церемонії поховання всі бажаючі могли попрощатися з єпископом, якого запорізькі католики дуже любили і шанували.

Доступ до крипту відкритий усім віруючим.