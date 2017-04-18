Запорізькі баяністи запрошують до кола

Деталі квітня 18, 2017

ІІ відкритий Всеукраїнський конкурс баяністів-акордеоністів «Баянне коло на Запоріжжі» стартує у місцевому музичному училищі ім.П. Майбороди (пр.Маяковського, 22-А) сьогодні, у четвер, 20 квітня.

Про це повідомив директор музучилища та ініціатор заходу - відомий далеко за межами нашого краю та держави баяніст-виконавець і педагог, художній керівник квінтету «Містерія», лауреат багатьох міжнародних і національних конкурсів, заслужений працівник культури України Сергій Пелюк.



Цього року у престижному конкурсі візьмуть участь понад 100 виконавців з 17 міст України, від Сходу – до Заходу, віком від 6 до 70 років і старше, від учнів музичних шкіл до студентів музичних академій і професійних концертних виконавців. Конкурсанти отримають дипломи лауреатів, дипломантів, учасників, пам`ятні медалі.



Газета «Запорізька правда» ще торік, як конкурс тільки розпочав свою поступальну ходу, започаткувала спеціальну відзнаку «Творцю музичного генія» - для викладача, чий вихованець зможе вибороти гран-прі. Тоді кришталевий кубок став заслуженою нагородою Сергію Пелюку, бо саме його вихованці у різних вікових категоріях здобули як гран-прі конкурсу, так і перші місця у різних номінаціях. Нині, продовжуючи традицію, газета підготувала особливий кубок – майстри виготовили його на замовлення у вигляді керамічного баяну. Цей кубок виконуюча обовязки головного редактора газети Наталя Зворигіна урочисто вручила Сергію Пелюку у прес-центрі ЗОО НСЖУ. На урочистій церемонії нагородження переможців, яка запланована на суботу, 22 квітня, на 15.00 і відбудеться у великій концертній залі музучилища, цей кубок знайде свого власника.



За словами організаторів заходу, справжньою прикрасою відкриття конкурсу стане концерт голови журі – народного артиста України, професора Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського – Сергія Грінченка.



Естафету приймуть учасники арт-перформансу «Баянне коло на Хортиці», який відбудеться вже у суботу 22 квітня, початок о 12.30, на даху Музею історії запорізького козацтва, за участю всіх конкурсантів. Величезний оркестр баяністів-акордеоністів (більш 100 учасників) з залученням трубачів та виконавців на тулумбасах виконає твір Є. Адамовича «Запорізький марш», який є візитною карткою нашого славетного краю. Гостей та учасників будуть пригощати козацьким кулішем.



Організатори конкурсу сподіваються, що ця надзвичайна подія буде занесена до Книги рекордів України.



- Наш конкурс знову стане святом усіх, хто любить музику і шанує мистецтво виконання на баяні та акордеоні, - переконаний Сергій Пелюк. – Запрошую всіх прихильників нашого мистецтва отримати справжню естетичну насолоду.



Зазначимо, що конкурсні прослуховування триватимуть у музичному училищі протягом пятниці, 21 квітня, з 9.30, у великій та малій концертних залах. Вхід на всі заходи конкурсу – вільний.