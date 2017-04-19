«Чілдрен Кінофест 2017» оголосив програму

Деталі квітня 19, 2017

До конкурсної програми IV Фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест» увійшло сім фільмів для глядачів від 4 років, відібраних на найбільших європейських кінофорумах.

Поза конкурсом представлено колекцію фільмів братів Люм'єрів.



У 2016 році фестиваль відбувся у 18 українських містах, від мільйонників до районних центрів, і зібрав понад 30 000 глядачів.



«Чілдрен Кінофест 2017» відкривається французькою анімаційною стрічкою «Життя кабачка». Фільм про дружбу підлітків отримав премію «Сезар» за найкращий дебют та оригінальний сценарій, а також був номінований на премію «Оскар».



Фентезі «Хлопчик у золотих штанях» спільного дансько-шведського виробництва здобув приз глядацьких симпатій на найбільшому європейському кінофестивалі для дітей Cinekid. За сюжетом, герой знаходить чарівні штані, з кишені яких можна нескінченно виймати грошові купюри.



Цього року у програмі «Чілдрен Кінофесту» вперше представлено фільм з Латвії. «Люблю тебе, мамо» – повчальна історія про те, як маленька брехня може призвести до серйозних наслідків. Стрічка Яніса Нордса була високо оцінена критиками – фільм отримав премію дитячої секції Generation Kplus Берлінського кінофестивалю й був висунутий від Латвії на «Оскар» за кращий фільм іноземною мовою.



Стрічка «Моллі Мун і чарівний підручник гіпнозу» з Великої Британії стала екранізацією бестселера англійської письменниці Джорджії Бінг. Комедія «Вперед, до школи!» з Данії розповість про хлопчика, чиє головне правило – порушувати правила дорослих. Мультфільм «Маленький монстр» від шведського ілюстратора, режисера і сценариста Теда Сигера – це історія про клан чарівних чудовиськ, які чекають на поповнення у родині. Україну у конкурсі фестивалю представляє фентезі-мультфільм «Микита Кожум'яка». Казка Манука Депояна, яка зібрала на батьківщині понад 11 млн. гривень, також вийшла в прокат у Польщі й Туреччині, а тепер побореться за глядацькі симпатії гостей «Чілдрен Кінофесту».

Переможець конкурсної програми фестивалю визначається глядацьким голосуванням – на вході до кінозалу гості отримують бюлетень, у якому ставлять оцінку фільму.



Поза конкурсом на маленьких глядачів чекає екскурсія до витоків кіно разом зі стрічкою «Люм'єр!». Колекцію відреставрованих робіт братів Люм'єрів склав Тьєррі Фремо – директор Каннського кінофестивалю і один з головних кіноманів світу. Разом із його коментарями старовинні фільми перетворюються на сучасну комедію, яка розсмішить і дорослих, і дітей.

Традиційно, на закритті фестивалю буде показано володаря Гран-прі попереднього року. Цього разу глядачі побачать угорський фільм «Лапа» Роберта-Адріана Пежо, заснований на реальних подіях.



Місія фестивалю – розвивати в Україні традицію сімейних походів у кіно, залучати дітей до перегляду і створення кінофільмів. Одним із головних показів нинішнього року стане добірка стрічок, що вийшли у фінал конкурсу дитячих короткометражних фільмів, який був оголошений восени. 10 найкращих картин-конкурсантів будуть показані на великому екрані, а спеціальне журі обере серед них переможця. Прийом заявок на конкурс закінчується 20 квітня.



У цьому році «Чілдрен Кінофест» відбудеться з 26 травня по 4 червня й охопить 20 міст по всій Україні. Почесний посол фестивалю – українська письменниця, колумніст, сценарист і драматург Катерина Бабкіна.



Вхід на всі покази – безкоштовний, за попередньою реєстрацією на сайті фестивалю. Реєстрація стартує 15 травня. Частина місць виділяється організованим групам глядачів із соціально незахищених верств населення: дітям з особливими потребами, сиротам і потерпілим від конфлікту на сході України.



Генеральні партнери фестивалю: Представництво Європейського Союзу в Україні, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Державне агентство України з питань кіно і ТМ «Весела Корівка».

Подія відбувається за підтримки Goethe-Institut в Україні, Французького інституту в Україні, Посольства Швеції в Україні, Посольства Швейцарії в Україні, Посольства Латвії в Україні та Почесних консульств у Чернігові, Львові та Одесі, Посольства Королівства Данія в Україні, Данського кіноінституту. Організатор – компанія «Артхаус Трафік».