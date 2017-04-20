20-22 квітня у Запоріжжі проходитимуть заходи ІІ Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів „Баянне коло на Запоріжжі”.
20 квітня о 16.00 - урочисте відкриття
ІІ Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів „Баянне коло на Запоріжжі”, концерт народного артиста України Сергія Гринченка. Концертна зала Запорізького музичного училища імені П. Майбороди.
21 квітня о 9.00 та 14.30 - конкурсні прослуховування.
22 квітня о 15.00 – урочисте закриття, нагородження та Гала-концерт переможців Всеукраїнського конкурсу, виступ зведеного оркестру баяністів-акордеоністів, учасників конкурсу та викладачів – звучатиме „Запорізький марш” (муз. Є.Адамцевича). Концертна зала Запорізького музичного училища імені П.І. Майбороди.
Запрошуємо представників ЗМІ до висвітлення подій ІІ Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів „Баянне коло на Запоріжжі”.
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