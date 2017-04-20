Запорізький національний університет підтвердив почесне звання «Лідер вищої освіти України»

Деталі квітня 20, 2017

ЗНУ гідно презентував свої здобутки 6-8 квітня 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» під час роботи ХХХІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра-2017».

У рамках роботи виставки за результатами рейтингового конкурсу Запорізький національний університет удостоєний почесного звання «Лідер вищої освіти України» й отримав Гран-прі виставки та відповідний диплом у номінації «Розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу».



У цьогорічній виставці брали участь 118 учасників, серед яких провідні навчальні заклади й організації з України, навчальні заклади й академічні агенції з Великої Британії, Італії, Чехії, Ізраїлю, Польщі, Франції, Греції, Латвії, Литви, Туреччини, Болгарії, Словаччини, США. Виставка відбулася за підтримки Посольства Франції в Україні, Посольства Канади в Україні, Торгового відділу Посольства Австрії в Україні, агенції Campus France, DAAD, British Council, Гете Інституту в Україні.



Привітали учасників та гостей виставки президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень, в.о. директора Інституту модернізації змісту освіти Володимир Ткаченко, Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, Надзвичайний і Повноважний посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула та інші. Почесні нагороди представникам Запорізького національного університету вручив заступник директора Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України Казимир Левківський. До того ж, президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень особисто відвідав виставковий майданчик нашого вишу і відзначив, що він найкращої думки про наш вищий навчальний заклад, який забезпечує право на отримання освіти європейського рівня.



Представники організаторів виставки – Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Товариства «Знання» України – під час огляду виставкових майданчиків експонентів відзначили значні здобутки Запорізького національного університету.



У рамках роботи виставки відбувся також конструктивний діалог представників ЗНУ із зацікавленими абітурієнтами, їхніми батьками, колегами з інших навчальних закладів, представниками університетів різних країн світу. Представники ЗНУ презентували відвідувачам заходу найвагоміші надбання вишу, ознайомили їх із найкращим досвідом організації освітнього процесу в університеті, проінформували старшокласників і їхніх батьків щодо пропозицій університету з надання освітніх послуг та питань вступу, ознайомили з рівнем вимог до сертифікатів ЗНО з навчальних предметів, особливостями вступу до коледжів ЗНУ, наявністю підготовчих курсів, кар’єрні перспективи після отримання диплома, рівень вивчення іноземних мов, умови проживання в гуртожитках для немісцевих студентів тощо.



Також під час роботи виставки відбувся обмін досвідом і презентаційними матеріалами з колегами як вітчизняних, так і закордонних навчальних закладів. Зокрема, колеги із закордонних закладів зацікавились міжнародною діяльністю Запорізького національного університету, зокрема програмою подвійного диплома, яка діє в університеті, академічною мобільністю викладачів і студентів, можливостями налагодження співпраці.



Яскравий виставковий стенд ЗНУ із сучасним дизайном привернув увагу багатьох відвідувачів виставки.



Прес-служба ЗНУ