Деталі квітня 20, 2017

Упродовж минулого тижня в Запорізькому національному університеті із робочим візитом перебував заступник директора Інституту науки і техніки з міжнародного співробітництва Університету дю Мен (Франція), професор Нірін

Рандріанантоандро. Із ректором ЗНУ, професором Миколою Фроловим гість обговорив питання подальшої співпраці, зокрема, щодо підготовки подвійного магістерського диплома з фізики. Микола Олександрович підкреслив, що колектив університету високо цінує багаторічну співпрацю з Університетом дю Мен, адже до викладання на факультеті іноземної філології ЗНУ постійно долучають носіїв французької мови. Особливу увагу ректор приділив питанню втілення у виші Концепції вивчення іноземних мов, яка вже четвертий рік поспіль успішно діє в університеті. Французька мова посідає почесне місце в цьому проекті (її вивчають 500 осіб). До того ж, одну із європейських мов вивчають як студенти упродовж усього періоду навчання, так і викладачі на курсах.



Своєю чергою, пан Нірін Рандріанантоандро висловив власне бачення перспектив спільної роботи з підготовки подвійного магістерського диплома ЗНУ – дю Мен та умов проходження стажувань і навчання в межах програми академічної мобільності ERASMUS+. Гість відзначив, що їхній виш пишається співпрацею із Запорізьким національним університетом. Він наголосив, що дю Мен є першим вишем, котрий встановив співпрацю саме з українським вищим навчальним закладом. Пан Нірін розповів, що особисто в його лабораторії навчається три студентки із Запоріжжя, дві з них є аспірантками та пишуть дисертації, а третя – магістрантка. Гість підкреслив також, що його виш і ЗНУ схожі за своєю філософією, сприйняттям світу, їх єднає спільне бачення розвитку освітнього процесу.



За час перебування в Запорізькому національному університеті пан Нірін прочитав лекцію для студентів фізичного факультету, взяв участь у засіданні круглого столу, присвяченого проблемам магнетизму та наноматеріалів, у відкритті Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Французька мова та література», яка цього року вперше пройшла на базі Запорізького національного університету, зустрівся зі слухачами Французького лінгвістичного центру-учасниками програми «ЗНУ – дю Мен». За словами координатора візиту, декана факультету іноземної філології ЗНУ, доцента Галини Морошкіної, перебування в університеті, рівень знань викладачів і студентів, загальна атмосфера, яка панує в освітньому закладі, справила на почесного гостя найприємніше враження. Галина Морошкіна зазначила, що адміністрація французького вишу вважає Запорізький національний університет надійним партнером і задоволена тим, як реалізовується програма подвійного диплома. Тому вони будуть раді і надалі співпрацювати із вишем.



Логічним продовженням співпраці вишів стало засідання круглого столу, організованого на фізичному факультеті в рамках візиту гостя. Учасники засідання переглянули презентації з різних напрямів досліджень, які розробляють запорізькі фізики, обмінялися думками та окреслили спільні інтереси, які в майбутньому можуть втілитися в наукових розробках та програмах міжнародного співробітництва. Професор Ніріна Рандріанантоандро відзначив перспективність усіх розробок науковців фізичного факультету ЗНУ, а також розповів учасникам засідання про напрями діяльності представленого ним факультету французького вишу. Гість прочитав лекцію про новітній напрям досліджень – наномагнетизм, який успішно розвивають французькі фізики, оскільки наноматеріали та нанокомпозити використовують у найрізноманітніших галузях: для створення побутових приладів – смартфонів, плеєрів, різноманітних трансформаторів, а також у медицині, біології, геології та багатьох інших.

Професор детально зупинився на дослідженнях фізиків університету дю Мен, пов’язаних із вивченням властивостей магнетизму різноманітних наноматеріалів та розробкою технологій керування цими властивостями. Учасники круглого столу, як і слухачі, які брали участь у лекторії від іноземного гостя, наголосили на необхідності регулярних зустрічей із колегами з вишу дю Мен, адже це відкриває широкі можливості для наукової інтеграції та академічної мобільності студентів і викладачів.

Насамкінець професор Ніріна Рандріанантоандро, який є координатором міжнародної програми академічних обмінів ERASMUS+ на фізичному факультеті Університету дю Мен, запросив студентів-фізиків Запорізького національного університету здійснити підготовку на базі французького вишу за програмою подвійного магістерського диплома. Пропозиція гостя зацікавила студента 4 курсу Юрія Радєва, який виявив бажання вступити до магістратури університету дю Мен, і вже зараз інтенсивно готується до вступу та удосконалює рівень володіння французькою мовою.

Прес-служба ЗНУ