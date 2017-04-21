ПАТ "Запоріжсталь" підтримав Всеукраїнський освітній форум

Деталі квітня 21, 2017

ПАТ "Запоріжсталь" виступив партнером Другого всеукраїнського форуму соціальних ініціатив SТЕM, спрямованого на розвиток науково-дослідного потенціалу школярів. У ході форуму, який відбувся 19 квітня 2017 року в м. Запоріжжя,

учасники-учні загальноосвітніх шкіл захистили свої наукові роботи, чотири кращі проекти отримали преміальні гранти від комбінату.

Участь у форумі взяли більше 100 учасників - учні-переможці і призери конкурсів Малої академії наук України і вихованці міського STREAM-центру.

Учні загальноосвітніх шкіл презентували власні наукові роботи гуманітарного і технічного напряму, взяли участь в майстер-класах і конкурсах. За підсумками захисту наукових робіт компетентна експертна рада, до складу якої увійшов начальник юридичного управління ПАТ "Запоріжсталь" Руслан Бойчук, визначила авторів чотирьох кращих наукових робіт, які були відмічені грамотами і преміями комбінату.

ПАО "Запоріжсталь" реалізує довгострокову програму співпраці з учбовими закладами міста, у рамках якої комбінат придбаває устаткування для учбового процесу, проводить виробничі екскурсії для школярів - щорічно підприємство відвідує більше 1000 школярів.



Прес-центр ПАТ "Запоріжсталь"