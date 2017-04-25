Деталі квітня 25, 2017

Цього року вже вдруге у Запоріжжі відбувається визначна музична подія - ІІ Всеукраїнський конкурс баяністів-акордеоністів „Баянне коло на Запоріжжі”. Засновники цього конкурсу - Міністерство культури України,

Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, Національна Всеукраїнська музична спілка, комунальний заклад „Запорізьке музичне училище ім. П.І. Майбороди” Запорізької обласної ради, комунальна установа „Обласний методичний центр культури і мистецтва” Запорізької обласної ради.



Під час урочистого відкриття всіх гостей свята зустрічав ансамбль скрипалів. У нещодавно оновленій великій концертній залі Запорізького музичного училища ім. П.І. Майбороди конкурсантів привітали директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко, керуючий справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради Володимир Подорожко, члени журі, представники меценатів.



Баянна школа Запоріжжя заслужено вважається однією з найкращих в Україні. Знаменно, що ідея проведення конкурсу народилася саме у Запоріжжі, на славній козацькій землі, яка зростила чимало видатних і знаменитих музикантів.



Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, заслужений працівник культури України, голова організаційного комітету конкурсу Владислав Мороко передав учасникам конкурсу вітання від голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля та зазначив:

- Вже вдруге наше місто приймає учасників Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів „Баянне коло на Запоріжжі”, який проходить на базі Запорізького музичного училища імені П. І. Майбороди. Підтримку заходу вже вдруге надає обласна влада. Цього року участь у конкурсі беруть майже 100 виконавців. Це представники з усієї України, з міст Луцьк, Львів, Харків, Чернігів, Суми, Генічеськ. Конкурс має високий статус серед професійних музикантів - нагороди конкурсу вважаються прекрасними рекомендаціями. Впевнений, що „Баянне коло на Запоріжжі” стане традиційним і проходитиме і втретє, і в десяте, бо такі творчі огляди дуже потрібні Україні.



До складу журі конкурсу запрошено відомих виконавців і викладачів – представників баянно-акордеонної творчості: це професори, заслужені діячі мистецтв, члени Національної спілки композиторів України, народний артист України, провідні викладачі з Києва, Одеси, Харкова, Львова та Запоріжжя. Свій талант гри на баяні та акордеоні цими днями демонстрували юні учні шкіл естетичного виховання, студенти коледжів, музичних академій, концертні виконавці та викладачі.



- Це додає нашому конкурсу пікантності, адже позмагатися у виконавській майстерності і показати себе можуть всі бажаючі, незважаючи на вік, - говорить директор Запорізького музичного училища імені П.І. Майбороди, заслужений працівник культури України Сергій Пелюк. – Конкурс має на меті виявлення обдарованих дітей та молоді, надання можливості для творчого самовиявлення та опрацювання досконалої виконавської майстерності. Під час конкурсу відбуватиметься знайомство з видатними діячами мистецтв України. Ми раді, що можемо сприяти популяризації різноманітних виконавських шкіл академічного баянно-акордеонного виконавства, розповсюдженню педагогічного досвіду. Сподіваємося, що наш конкурс служитиме для подальшого розвитку баянно-акордеонного мистецтва в Україні. Музичний форум баяністів і акордеоністів дозволяє мешканцям нашого регіону почути, як звучать ці завжди сучасні інструменти.



В день урочистого відкриття учасників та гостей ІІ Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів „Баянне коло на Запоріжжі” віртуозним виступом вразив голова журі, професор кафедри народних інструментів Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, народний артист України, лауреат міжнародних конкурсів Сергій Грінченко. Він подарував глядачам концертну програму, наочно продемонструвавши невичерпні можливості баяну.



В день закриття конкурсу, 22 квітня, у концертній залі Запорізького музичного училища імені П.І. Майбороди відбулося урочисте закриття, нагородження та Гала-концерт переможців ІІ Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів „Баянне коло на Запоріжжі”. Родзинкою заходу став виступ зведеного оркестру зі ста баяністів-акордеоністів, учасників конкурсу та викладачів, які виконали „Запорізький марш” (муз. Є.Адамцевича).