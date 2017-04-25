До народного музею української культури у Барвинівці не заросте доріжка

Деталі квітня 25, 2017

У селі Барвинівка Новомиколаївського району навіть школи немає, але віднедавна тут є свій музей української культури ім. Тараса Шевченка. Його виплекала місцева жителька Тетяна Коцило. Дійсно народний музей,

адже створений він за ініціативою громадян, а не за вказівкою зверху, відкрили у приміщенні адміністративного будинку ТОВ «Барви». Знайти музей у селі просто - фасад будинку, де він розташований, прикрашає пам’ятник Тарасу Шевченку.



Тетяна Павлівна Коцило – керівник потужного сільськогосподарського підприємства ТОВ «Барви». Це підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових технічних культур, а також займається птахівництвом - має гусячу ферму, де переважають гуси української сірої породи. Окрім суто виробничого клопоту, якого у господарників на селі чимало впродовж цілого року, а також урегулювання стосунків із пайщиками, оскільки свою діяльність підприємство веде на землях, взятих в оренду у місцевих жителів, пані Тетяна опікується й громадськими справами. Люди довірили їй представляти свої інтереси у Новомиколаївській районній раді - обрали депутатом від ВО «Батьківщина». Окрім роботи у депутатській комісії з питань бюджету, де доводиться вирішувати нагальні для всього району питання, Тетяна Павлівна ще й переймається проблемами пересічних громадян, допомагає нужденним: де порадою, а де – й матеріально.



На тлі такого тотального завантаження роботою й громадськими справами пані Тетяна все ж знаходить час і натхнення, щоб зробити ще дещо – для душі. І новостворений у Барвінівці музей української культури – це справа її рук, а точніше – поклик серця.



Любов до рідної землі, до народних традицій і шанування української культурної спадщини – це в неї від батьків. Ніна Федорівна і Павло Йосипович Буряченки все життя прожили на Житомирщині, виховали і вивели в люди вісьмох дітей, серед них – і Тетяну.



– Мої батьки – прості люди. Батько – тракторист-механізатор, мама – працювала у польовій бригаді, потім на пошті, але здебільшого опікувалася вихованням діточок. Та скільки себе пам’ятаю, у нас завжди шанували українську культуру, ми мали чимало книжок українських авторів, багато читали, любили Котляревського, Івана Франка, - згадує Тетяна Павлівна.- На чільному місці у нас був Кобзар.



Власне, з встановлення пам’ятника Тарасу Шевченку у Барвінівці Тетяна Павлівна почала копітку роботу зі створення народного музею.



- Виготовити пам’ятник довірила нашому місцевому художнику – Юрію Миколайовичу Толмачову, - розповіла пані Тетяна.- Йому ж невдовзі, після відкриття пам’ятника у 2015 році, запропонувала оформити експозиції в нашому музеї.



Музей нині - це дві кімнати-галереї, які включають експозиції з історії села і України. В експозиціях широко представлені картини, рушники, старі знаряддя праці, література українських письменників, народні музичні інструменти, а також є окремий розділ, присвячений темі АТО. Одна з кімнат оформлена і обладнана у вигляді внутрішнього приміщення старовинної селянської хати. Тут є й піч, і припічок, і старовинний селянський посуд.



Перший внесок у скарбницю експонатів зробила саме мама Тетяни Павлівни- Ніна Федорівна передала власноруч виготовлені вишиванки, рушники, прикраси для вікон і найголовніший скарб – книги. До збору експонатів долучилися місцеві жителі – Галина Яцун і Микола Кулько, друзі з Оріхова, зокрема, викладач Оріхівського коледжу Віра Саєнко. Чималу роботу зі збору експонатів провела й сама Тетяна Павлівна. Їй допомагали чоловік Олександр Вікторович і донька Марина. Окремі експонати привезли з Петриківки – спеціально вибрали і придбали для музею відповідні вироби народного мистецтва.



- Найцінніші для мене експонати - зазвичай роботи моєї любої матусі, - зазначила Тетяна Павлівна. - Також чимало й інших. Маємо старовинну бандуру, яку подарували друзі з Оріхова, портрет Шевченка - привезли з Полтавщини. Для мене кожна річ тут має непересічну цінність.

Музей продовжує поповнюватися експонатами. Зокрема, один з них в експозицію з теми АТО прямо на урочистому відкритті музею подарували новоимиколаївські волонтери Олександр Моргунов та Ірина Завгородня. Це справжній бойовий бронежилет, який пройшов реальні випробування на передовій і захистив від ворожих куль двох бійців з Новомиколаївського району.



- Цей бронік був придбаний на кошти волонтерів, - розповів Олександр Моргунов. – Він відслужив своє, порятувавши життя кількох наших хлопців. Тепер армія забезпечує військовослужбовців необхідними засобами захисту. Тож цей може зайняти своє чільне місце в експозиції з тим, щоб кожний відвідувач музею міг, примірявши його на себе, реально відчути, якою ціною нам дається незалежність України.



На урочисте відкриття музею зібралося чимало гостей. Завітали місцеві жителі, школярі та вчителі Любецької школи на чолі з директором Олексієм Попковим, голова районної ради Юрій Павленко і голова райдержадміністрації Вікторія Чмельова( посадовці зробили свій внесок в експозицію музею – подарували керамічні вироби), Барвінівський сільський голова Станіслав Галушка. А В'ячеслав Колесніков, помічник народного депутата Сергія Соболєва, і його представниця Антоніна Гущина прибули не з порожніми руками – привезли експонат: ще одна вишиванка доповнить виставку з історичної тематики.



Захід прикрасили чудові концертні виступи народного вокального ансамблю «Вечірня зіронька» з Оріхова та тріо бандуристів Запорізького музичного училища ім.П.Майбороди під керівництвом викладача Наталії Балабан. Справжньою родзинкою концертної програми став виступ трирічної онуки Тетяни Павлівни – Мілани. Маленька красунечка у вбранні за народними традиціями прочитала віршик про маму.



З огляду на те, який жвавий інтерес новостворений музей викликав у громаді, можна бути певним: сюди не заросте доріжка. І газета «Запорізька правда» вже включила його у свій освітньо-туристичний проект «Знай і люби свій край!». Тож, шановні читачі, замовляйте екскурсію до Новомиколаївського району.



- Музей відкритий для всіх, хто бажає долучитися до джерел нашої історії і культури, - щиро запрошує і його господиня Тетяна Коцило. А на осінь Тетяна Павлівна чекає на свого найдорожчого відвідувача – маму Ніну Федорівну.- Чекаю маму, щоб вона зігріла собі серце.

Олександра Воронцова